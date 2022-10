Doppia tegola per Pioli: a Empoli il Milan perde due pedine sulla fascia

Pioli è costretto a giocarsi già due slot per i cambi, al loro posto Krunic e Kalulu.

Il Milan, già incerottato, perde due giocatori nel primo tempo di Empoli. Al 33' Saelemaekers e al 39' Calabria, entrambi per problemi muscolari. Il capitano deve persino uscire in barella con del ghiaccio sulla parte posteriore della coscia destra. Pioli è costretto a giocarsi già due slot per i cambi, al loro posto Krunic e Kalulu.