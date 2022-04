Doppietta di Arnautovic e il Bologna torna al successo: Sampdoria ko

Il Bologna torna al successo, Arnautovic lo trascina fuori dalla crisi e lo mette definitivamente in salvo cacciando nei guai la Sampdoria.

© foto di Image Sport

Il Bologna torna al successo, Arnautovic lo trascina fuori dalla crisi e lo mette definitivamente in salvo cacciando nei guai la Sampdoria. Al Dall'Ara finisce 2-0. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e con pochissime emozioni, nel secondo tempo i padroni di casa cambiano registro. Col passare dei minuti il Bologna cresce, tanto che la partita diventa a senso unico e alla fine i rossoblù sono premiati: dalla destra Hickey cambia gioco per Dijks, pallone in mezzo per Arnautovic che spinge in rete il gol dell’1-0 al 61’.

Il 2-0 arriva al 76': segna ancora Arnautovic sfruttando un errore di Yoshida su azione avviata dallo stesso austriaco, con la collaborazione di Dijks. Con questo successo il Bologna pone fine a un digiuno di successi di 5 partite e il +15 sul Venezia a sei giornate dalla fine pone fine al discorso salvezza. Resta impantanata nella zona pericolosa la Sampdoria, al 4° ko nelle ultime cinque giornate.