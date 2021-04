Doppietta di Zapata: Atalanta avanti 2-0 al 45' contro la Fiorentina

Al Franchi di Firenze, Atalanta in vantaggio 2-0 all'intervallo del posticipo contro la Fiorentina. Atalanta subito avanti al 13’, Zapata di testapunisce la Fiorentina su calcio d’angolo calciato da Malinovskyi. La squadra di Gasperini crea altre occasioni, ma la Fiorentina si rende pericolosa in contropiede con Vlahovic che con una giocata supera Romero ma al momento dell’ingresso in area calcia malissimo di destro. Al 40’ arriva il raddoppio bergamasco, Malinovskyi con una magia mette da solo Zapata davanti a Dragowski che non sbaglia e firma la doppeietta che per ora decide il match.