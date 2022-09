Doppio Arnautovic: il Bologna pareggia al Picco con lo Spezia

Finisce 1-1 il primo tempo di Spezia-Bologna, match delle 15 valido per 5ª giornata di Serie A.





Finisce 2-2 Spezia-Bologna, match delle 15 valido per 5ª giornata di Serie A. Al Picco di La Spezia, la squadra di Sinisa Mihajlovic sblocca la partita con Marko Arnautovic dopo appena 6': il centravanti lanciato da Medel salta Dragowski e segna da posizione defilata nonostante l'intervento disperato di Hristov. Nei minuti di recupero del primoo tempo arriva il pareggio ligure con Bastoni, che vince un rimpallo al limite dell'area e con una botta di sinistro buca Skorupski. Nella ripresa padroni di casa in vantaggio al 54' grazie ad una clamorosa autorete di Schouten: il centrocampista su una punizione di Bastoni stacca libero da marcatura ma sbaglia porta. Al 65' ancora Arnautovic trova la doppietta personale e regala il pari al Bologna: l'austriaco lanciato in profondità da Soriano sfugge ai centrali spezzini e batte Dragowski in uscita.