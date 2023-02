Doppio Immobile, la Lazio passa a Salerno: inizia male la nuova avventura di Sousa

All'Arechi la Lazio batte la Salernitana 2-0 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Arechi la Lazio batte la Salernitana 2-0 nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. Il piano-gara di Sousa, almeno inizialmente, è ben congegnato. La sua Salernitana tiene bene il campo, difende compatta e ribalta il fronte a velocità sostenuta. I pericoli maggiori recano la firma di Candreva, che prima chiude troppo il suo destro dalla trequarti, e poi spara addosso a Provedel in seguito ad un rimpallo nell'area biancoceleste. La Lazio non riesce a sprigionare tutto il proprio potenziale offensivo: Immobile sfila ai marcatori in una sola occasione, senza impensierire più di tanto Sepe, e i tentativi di Vecino e Pedro vengono rimpallati in maniera salvifica rispettivamente da Daniliuc e Sepe.