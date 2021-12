Doppio Kessié: Milan avanti 2-1 a Empoli all'intervallo

Termina al Castellani il primi tempo di Empoli-Milan, con i rossoneri in vantaggio per 2-1. Apre le marcature il Milan al 12' con Kessié che batte Vicario da posizione ravvicinata dopo una sponda di Giroud. L'Empoli pareggia dopo solo 6': Bajrami raccoglie la respinta di testa di Kessié e da posizione defilata lascia partire un destro rasoterra al volo che Maignan devia malamente nella propria porta. Al 42' ancora Kessié riporta il Milan in avanti: Saelemaekers premia l'inserimento dell'ivoriano che di sinistro da posizione leggermente defilata buca Vicario tra le gambe.