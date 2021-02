Doppio Lukaku che fa 300: Inter avanti 2-0 contro la Lazio al 45'

Dopo 45 minuti, A San Siro l'Inter è in vantaggio 2-0 contro la Lazio, nel posticipo della ventiduesima giornata di campionato. Al 20' una bella azione in velocità sull'asse Eriksen-Lukaku ha permesso a Lautaro di ritrovarsi a tu per tu dinanzi a Reina con Hoedt che nel tentativo di fermare l'argentino l'ha travolto, permettendo così al belga di sbloccare il match dal dischetto. Al 45', una carambola che ha favorito Lukaku che ha firmato la doppietta, un rimpallo ha favorito le rete del belga aldilà della linea biancoceleste: il Var però considera il tocco di Lazzari come giocata e quindi il gol viene assegnato. 300 reti in carriera per l'attaccante nerazzurro.