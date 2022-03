Doppio Morata e la Juve vince ancora: più gol che tiri per i bianconeri a Marassi

Termina il primo tempo dell'anticipo della 29ª giornata tra Sampdoria e Juventus con i bianconeri avanti 2-0.

A Marassi la Juventus batte 3-1 la Sampdoria nell'anticipo delle 18 della 29ª giornata di Serie A. Nel primo tempo bianconeri avanti 2-0 senza mai tirare in porta. Al 23' sblocca il punteggio l'autorete di Yoshida, che nel tentativo di anticipare Kean devia il pallone nella sua porta. Al 34' la Juve raddoppia con Morata su calcio di rigore, penalty concesso per l'atterramento di Kean da parte di Colley. Nella ripresa la Samp spinge e al 73' ha la possibilità di riaprire il match: mani in area di Rabiot su cross di Candreva e Valeri che dà il rigore solo dopo l'intervento del Var. Dal dischetto va lo stesso Candreva, ma Szczesny si tuffa dalla parte giusta e respinge il tiro. La rete doriana però arriva lo stesso 11' pochi minuti dopo: Sabiri si conquista una punizione dal limite dell'area che poi va anche a calciare: tiro deviato da Morata che va in fondo alla rete. Passano 4' e la Juve chiude il match ancora con Morata: Locatelli dalla destra crossa sul secondo palo e trova lo spagnolo, che di testa firma la doppietta personale.