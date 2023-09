Doppio Scamacca e tris Atalanta: Monza ko al Gewiss Stadium

L'Atalanta riscatta immediatamente la sconfitta col Frosinone e rifila un netto 3-0 al Monza fra le mura del Gewiss Stadium

L'Atalanta riscatta immediatamente la sconfitta col Frosinone e rifila un netto 3-0 al Monza fra le mura del Gewiss Stadium nella gara valida per il terzo turno di Serie A. Decisive la doppietta di Gianluca Scamacca, autore dei suoi primi sigilli in maglia nerazzurra, e la rete di Ederson, oltre all'ottima prestazione di Charles De Keteleaere.

Scamacca e De Ketelaere per la prima volta insieme dal 1'

Mister Gasperini lancia De Ketelaere e Scamacca per la prima volta insieme nell'undici di partenza. Nessun cambio invece per Palladino, che si affida agli stessi interpreti dell'ultima sfida vinta con l'Empoli. Atalanta-Monza inizia così, con un equilibrio pressoché costante e due squadre ben messe in campo. La Dea è la prima a costruirsi qualche occasione, prima con un tap-in in rete di Scalvini dopo una respinta corta di Di Gregorio al 23' (gol annullato per posizione di offside) e poi con Scamacca leggermente in ritardo su un cross dalla sinistra di Ruggeri al 28'.

Prima Ederson, poi Scamacca: 2-0 dopo 45 minuti

Dopo aver visto un tentativo da fuori di Birindelli spegnersi di poco alla destra di Musso, la formazione di Gasp sblocca il risultato con un gol di rapina di Ederson, che sbroglia una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e di un tocco ravvicinato di De Ketelaere. Il Monza riparte con personalità, ma là davanti manca qualcosa tanto a livello di idee quanto di concretezza. Così ci pensa Gianluca Scamacca a raddoppiare le marcature sul fronte opposto: altro bel cross dalla sinistra di Ruggeri per l'attaccante ex West Ham, che si smarca da Pablo Marì e insacca di testa con un'incornata potente il suo primo gol a tinte nerazzurre. Bravo De Ketelaere ad aprire gli spazi anche in quest'occasione, con tanto di cenno d'intesa da parte del suo allenatore durante i festeggiamenti.

Scamacca firma la doppietta e all'Atalanta annullano altri due gol

L'Atalanta frena un po' nella ripresa, ma pur lasciando per alcuni tratti il pallino del gioco al Monza non subisce mai niente di pericoloso. A far calare il sipario sull'incontro, al minuto 62, è così ancora bomber Scamacca, che stavolta batte Di Gregorio con un diagonale da fuori area che si infila all'angolino su assist di Koopmeiners e con De Ketelaere di nuovo provvidenziale nel liberare lo spazio al compagno. C'è ancora il tempo, nell'ultima parte del match, per vedere il signor Marcenaro annullare due gol alla Dea, uno a Koopmeiners per tocco di mano al 65' e l'altro a Scamacca per offside al 72'. A Bergamo finisce 3-0.