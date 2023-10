Doppio Soulé, Frosinone avanti 2-0 a Cagliari al 45'

All'intervallo il parziale è 0-2, con la doppietta firmata da Matias Soulé, senza dubbio il migliore in campo, autore di due reti una più bella dell'altra.

Un uomo solo contro tutti. E tanto basta al Frosinone per chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol sul campo del Cagliari. All'intervallo il parziale è 0-2, con la doppietta firmata da Matias Soulé, senza dubbio il migliore in campo, autore di due reti una più bella dell'altra.

Prima l'assist di Reinier per il tiro sul primo palo dell'argentino che beffa Scuffet in uscita. Poco più di dieci minuti dopo, arriva anche il secondo gol, un po' alla Dybala: ricezione, dribbling, finta di sinistro e destro preciso che non dà scampo al portiere. L'Unipol Domus fischia la formazione di Ranieri.