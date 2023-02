Doppio vantaggio viola: a Verona Fiorentina avanti 2-0 al 45'

Si è concluso il primo tempo di Verona-Fiorentina, all'intervallo toscani avanti 0-2.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Si è concluso il primo tempo di Verona-Fiorentina, all'intervallo toscani avanti 0-2. Grande festa sugli spalti in nome dell'antico gemellaggio tra tifoserie, ma poi c'è il campo e lì l'amicizia finisce. Lasagna prima e Gonzalez poi scaldano il piede, andando solo vicini allo specchio delle porte. La partita si sblocca già al 12' grazie al grande ex della gara, Barak, che conclude al meglio una bella discesa di Ikone e non esulta dopo lo 0-1.