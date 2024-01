Doppio Vlahovic, tris Juve al Sassuolo: i bianconeri restano in scia all'Inter

Rotonda vittoria della Juventus, il 3-0 sul Sassuolo chiude il 20° turno di Serie A.







La Juventus è aggressiva da subito nell'approccio con il match e inizia con una pressione molto intensa già sulle prime impostazioni del Sassuolo. Al primo, vero tiro in porta, poi, la Vecchia Signora passa in vantaggio. Lo fa, appunto, recuperando palla su un'uscita errata dei neroverdi, lo fa con un bel mancino di Vlahovic dal limite dell'area. Alla mezz'ora si sveglia il Sassuolo, che arriva un paio di volte al tiro con Laurienté: bravo Szczesny sulla seconda. Sarà però solo una piccola parentesi, perché al 37' ecco il 2-0 Juve. Ci pensa ancora Vlahovic, con un tiro pure più bello del primo, una punizione che bacia la traversa e si insacca. Arrivano altre volte al tiro i bianconeri, di nuovo con Vlahovic e poi con Rabiot, stavolta para Consigli. All'intervallo Allegri e i suoi conducono di due lunghezze.

C'è un Sassuolo un po' più intraprendente al rientro in campo delle squadre dopo l'intervallo, favorito anche da una Juventus decisamente meno concreta e intensa. La reazione neroverde è guidata dal solito Berardi, a lungo oggetto del desiderio bianconero e unico per larghi tratti a riuscire a presentarsi dalle parti di Szczesny. È proprio una gran parata dell'estremo difensore polacco a mantenere il vantaggio sul binario delle due lunghezze. Intervento importante perché spegne le velleità di rientro del Sassuolo. Con la girandola delle sostituzioni che si attiva, i ritmi calano e con essi pure le occasioni da gol, da ambo le parti. Il finale vede quindi la Juve riaffacciarsi in avanti e trovare anche il terzo gol, di Chiesa.