Doppio Zirkzee, reazione tardiva della Salernitana: prima vittoria esterna del Bologna

Nel match delle 18 il Bologna batte all'Arechi la Salernitana 2-1 e si porta in zona Champions.

Pronti-via e il Bologna si rende subito pericoloso con Ferguson, che impegna Costil da posizione defilata. E' l'inizio di un assolo della formazione felsinea, gli albori di un dominio che durerà parecchio. Tant'è che dopo meno di dieci minuti gli ospiti si portano già davanti, con la rete del solito Zirkzee: tiro da fuori di Posch, Costil respinge così così, sui piedi dell'olandese, per il quale è tutto facile spingere in rete l'1-0. Il Bologna continua a fare la partita, la Salernitana non riesce a reagire. Moro va vicino al raddoppio al quarto d'ora, ma bastano altri cinque minuti e il 2-0 arriva. Con la firma di chi? Sempre lui, Joshua Zirkzee, il millennial più decisivo del campionato. Stavolta sfrutta un erroraccio di Lovato, che con un retropassaggio lo manda in porta, e davanti a Costil lo salta in dribbling e deposita in rete, firmando la sua prima doppietta in Serie A.

Nella ripresa Inzaghi getta nella mischia Simy, l'ennesimo attaccante, tentando il tutto per tutto. Ed è proprio il centravanti nigeriano a riaprire il match a un quarto d'ora dalla fine. Su assist di Candreva, l'ex Parma non sbaglia dai quindici metri e ritrova una rete che gli mancava da 26 mesi - 785 giorni - in Serie A. Il Bologna così va nel panico e smette di giocare, la Salernitana tenta l'assalto senza grande organizzazione, spinta anche dall'Arechi. Nel finale rischia pure qualcosina, ma alla fine la spunta. E si gode il quarto posto, in attesa di Roma-Fiorentina. L'Arechi invece fischia gli uomini di Inzaghi.