Dotto sul CdS: "Cutrone è da squalifica esemplare dopo le offese a Cragno"

Il Corriere dello Sport, tramite la firma di Giancarlo Dotto, ha preso posizione nei confronti di Patrick Cutrone dopo l'offesa beccata dalle telecamere di Dazn nei confronti di Alessio Cragno in Empoli-Cagliari. Quel "balbuziente di merda" inequivocabile dal labiale dell'attaccante è "da squalifica esemplare". Il quotidiano scrive: "Sarebbe incomprensibile nella circostanza, con le regole attuali, una mancata squalifica. Aspettiamo esemplare (e indignata) sentenza (cinque giornate come da norma", come lo sarebbe nel caso Cutrone fosse stato sorpreso a dire di un avversario "frocio di merda", "zingaro di merda" o "negro di merda". Se questi termini appartengono ormai al metalinguaggio pulsionale dello sfogo, vituperare un balbuziente che balbetta, è l'ingiuria più volgare, più atroce, perché esplicita e mirata a ferire qualcuno che è già ampiamente ferito di suo".