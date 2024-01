Dragusin al Tottenham, sorride anche la Juve: ecco quanto incassa dal Genoa

Radu Dragusin è partito poco fa da Genova, destinazione Londra, per firmare il contratto che lo legherà al Tottenham.

Radu Dragusin è partito poco fa da Genova, destinazione Londra, per firmare il contratto che lo legherà al Tottenham. Un'operazione che porterà circa 30 milioni di euro più bonus nelle casse del club ligure, che non incasserà comunque la cifra per intero. Come noto la Juventus detiene infatti il 20% della rivendita del difensore, percentuale che è stata fissata il giorno in cui il calciatore è approdato a titolo definitivo in rossoblù e per questo motivo la Vecchia Signora può sorridere, visto che questa operazione frutterà 6 milioni di euro, che i bianconeri potranno decidere di reinvestire o meno sul mercato in entrata.

Le statistiche.

Un anno e mezzo importante quello di Dragusin con la maglia del Genoa. Sempre impegnato dal primo minuto, eccetto la sfida di Ferrara con la SPAL, sia con Alexander Blessing che con Alberto Gilardino. In Serie B ha realizzato quattro reti contribuendo al ritorno in A del Grifone mentre nella stagione in corso aveva realizzato due gol contro Verona e Inter.

Battuto il Bayern Monaco.

Il Tottenham è alla fine riuscito a spuntarla nella sfida a colpi di rilanci con il Bayern Monaco, che avrebbe voluto Dragusin in questa sessione di mercato, con il club bavarese che ci ha provato fino all'ultimo, prima dell'offerta decisiva degli Spurs arrivata in mattinata.