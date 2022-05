Dramma Salernitana: Udinese avanti 3-0 all'Arechi. Ma il Venezia tiene in A i granata al 45'

Terminano i primi tempi delle sfide salvezza dell'ultima giornata di Serie A.





VENEZIA-CAGLIARI - Termina 0-0 il primo tempo al Penzo. Sono i veneti di Soncin, a sfiorare il vantaggio più volte. Cagliari un po’ bloccato, “colpa” anche della pressione di dover vincere: poche occasioni e tanta confusione in fase di costruzione. Johnsen ha una chance enorme per il vantaggio lagunare a tu per tu con Cragno, mentre di Rog l'occasione migliore dei sardi.

SALERNITANA-UDINESE - Dopo 45' all'Arechi sono gli uomini di Cioffi ad essere sul 3-0 grazie alle reti di Deulofeu, Nestorovski e Udogie. Salernitana sotto shock, vicina al gol del 3-1 con Fazio che colpisce di testa il palo dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale Udinese vicinissima al poker con un calcio di rigore, dal dischetto Pereyra si fa parare il tiro da Belec che tiene accessa la fiammella granata.