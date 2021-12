Droga da Messico e Sud America, arrestato il capo ultras del Milan

Tra le persone finite in carcere nell'inchiesta per il traffico di droga dal Marocco e dal Sudamerica c'è anche Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Leonardo Lesti, ha portato in totale ad otto misure cautelari del gip Fabrizio Filice. In seguito alle indagini condotte dalla procura di Milano sono in corso numerose perquisizioni in appartamenti riconducibili alle otto persone coinvolte, nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Lo si legge su Fanpage.