Ds Bayern è atterrato a Torino per De Ligt: "Fiducia? Vediamo"

Giorni caldissimi per il futuro Matthijs De Ligt. In settimana è in programma un incontro tra il ds dei bavaresi, Salihamidzic, e la dirigenza della Juventus, proprio per parlare del difensore olandese. E l'ex calciatore bianconero è atterrato poco fa a Torino, naturalmente all'aeroporto di Caselle, commentando brevemente la situazione relativa al centrale ai microfoni di Sky: "Se c'è fiducia per De Ligt? Vediamo". Per la sua cessione al momento non c'è accordo, in particolare sulla valutazione che fa la Vecchia Signora per il proprio gioiello e l'offerta che i bavaresi sono pronti a mettere sul tavolo.