Ds Cagliari durissimo: “Giocatori indegni di questa maglia, non devono più giocare qui”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il brutto ko interno subito con l'Udinese: "Dobbiamo scusarci, dopo una prestazione del genere c'è poco da dire. Abbiamo fatto una bruttissima prestazione, ne siamo addolorati".

Mancanza di leader in campo?

"Qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Cagliari è una squadra importante, la maglia merita amore. Alcuni giocatori scesi in campo oggi non hanno dimostrato amore per la maglia e per quanto mi riguarda questi giocatori non devono più giocare per il Cagliari. Ho visto una prestazione senza mordente, se non hai l'amore per questa squadra è giusto tu te ne vada".

Mazzarri è a rischio?

"Mazzarri è l'unica certezza che abbiamo, rimarrà fino alla fine del campionato. Ho già parlato con il presidente, siamo convinti del mister".

Cosa farete durante il mercato di gennaio?

"Qualcosa faremo, abbiamo parlato con l'allenatore. Sicuramente qualcuno non farà più parte della squadra".