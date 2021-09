Ds Empoli elogia Luperto e altri tre: "Per venire qui si sono ridotti l'ingaggio"

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, in conferenza stampa ha parlato della trattativa che ha portato Cutrone in azzurro e non solo: "E' nata parlando col procuratore, lui ci aveva proposto un altro. Il ragazzo, quando ha saputo che c'era l'Empoli su di lui, ha accettato con grande entusiasmo. Per venire qui, e non è stato l'unico, mi piace sottolinearlo, si è messo in discussione e ha rinunciato a un suo compenso che gli spettava"

Chi sono gli altri tre che si sono ridotti lo stipendio?

"Non ho problemi, anzi lo sottolineo con piacere: Luperto, Di Francesco e Zurkowski".