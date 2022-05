Ds Empoli: "La vittoria col Napoli ci resterà dentro a lungo, è la più bella dell'anno"

Un percorso lungo e poi la gioia: l'Empoli è salvo. Una stagione bellissima e una strada che parte da lontano anche per il ds Pietro Accardi

Un percorso lungo e poi la gioia: l'Empoli è salvo. Una stagione bellissima e una strada che parte da lontano anche per il ds Pietro Accardi che oggi si è raccontato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. "C'è una vecchia guardia che è con me da tre anni. Ne abbiamo vissute tante: parte di questo gruppo è partito con me anni fa. Nel primo anno di B abbiamo avuto difficoltà arrivando settimi, poi ci siamo tolti la soddisfazione di vincere il campionato e ora abbiamo chiuso il cerchio".

Che momento le resterà dentro più a lungo? "Uno dei momenti più emozionanti è stata la vittoria col Napoli. Bella ed emozionante, per come è arrivata, dopo tante gare senza vincere. C'era voglia di esplodere, di abbracciarci, di condividere quella sensazione. Mi porterò dentro quel momento a lungo".