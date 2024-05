Ds Fiorentina: "Kvara ha fatto una prodezza, ma punto importante e ora manca poco"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "Peccato perché alla fine del primo tempo c'erano i presupposti per vincere, avevamo avuto una reazione: Kvaratskhelia ha fatto una prodezza balistica, potevamo vincere e anche perdere. Il punto è importante, adesso manca poco all'obiettivo Europa ma servirà una grande gara a Cagliari.

C'è un po' di stanchezza a fine stagione, l'obiettivo Conference è enorme. Il 2-2 finale? Sono gare che puoi rischiare di perdere, stai con l'acqua alla gola e può succedere di tutto: i ragazzi hanno messo tutto in campo, ad inizio match se mi avessero detto del 2-2 sarei stato contento. I due gol in quattro minuti? La squadra ha voglia e sa reagire, giocare qui a Firenze è difficile per tutti. Ora vorremo preparare al massimo la finale di Conference".