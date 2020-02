Ds Fiorentina: "Ringrazio Amrabat, il Napoli gli offriva di più ma ha scelto Firenze"

Nel corso della conferenza stampa post mercato, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del caso Amrabat:

Perché Amrabat ha scelto Firenze? "Tutto nasce dal finale della partita contro il Verona. Si era formato un gruppetto di calciatori che parlavano. Ho detto loro che saremmo diventati una grande squadra, una squadra top. Amrabat mi ha detto che era stato a Firenze e che gli era piaciuta tantissimo. In quel momento non pensavamo che potevamo inserirci perché c'era un'altra squadra. Poi quando ci ha detto che non ci sarebbe andato, siamo andati noi fino in fondo. E' stata un'operazione complessa perché ci sono volute tre notti. Devo fare i complimenti a Joe e a Commisso perché volevano tanto portarlo, poi il giocatore ha scelto noi nonostante l'offerta di Napoli fosse superiore".