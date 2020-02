Ds Lecce: "A Napoli venderemo cara la pelle. Gattuso ha portato serenità..."

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds del Lecce Mauro Meluso in merito al prossimo match di campionato tra i salentini e il Napoli: "Il 4-0 ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta che il Lecce vince 4-0 in Serie A nella sua storia Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa vittoria ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, ma venderemo cara la pelle".

SCELTA AZZECCATA. - "Demme ha preso in mano le chiavi del centrocampo, ha mostrato solidità, nonostante non sia un gigante. Credo sia una scelta azzeccata e farà molto bene. In questo campionato però un giocatore solo non può farcela, io credo che il cambiamento sia avvenuto con l’avvento di Gattuso".

GATTUSO . - "Credo che l’avvicendamento abbia portato un po’ di serenità, i problemi fra giocatori e società si sono dissolti. Gattuso ha portato la sua mentalità, il suo gioco. Il Napoli è in crescita".

EQUILIBRIO. - "Negli altri anni ci sono state squadre considerate materasso, invece quest’anno c’è un certo equilibrio perché non ci sono squadre che si sono staccate dalla zona retrocessione”.