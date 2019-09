Ds Parma: "Inglese fondamentale per noi ma sta sentendo il lavoro della preparazione..."

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Sportiva durante il "Processo": "Inglese? Deve carburare, lo sta facendo. Sta sentendo il lavoro della preparazione, le sue qualità non sono sparite da un giorno all'altro. Per noi è un giocatore fondamentale.



Mercato? L'asticella vorremmo sempre alzarla, ma dobbiamo guardare anche al mercato fatto dalle altre squadre. Il campionato è livellato verso l'alto, non esistono squadre materasso".