Ds Parma: "Llorente e Ounas? Dal Napoli li prenderei tutti! Su Sepe..."

Il Direttore Sportivo del Parma Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di possibili operazioni tra Napoli e il club emiliano: "Sepe rientra tra i primi cinque portieri della SerieA. Al Napoli era sempre in panchina, sono contento che da noi sia diventato titolare. Ounas e Llorente? Giocano nel Napoli, me li prenderei tutti, ma siamo nel pieno di un cambio proprietà"