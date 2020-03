Ds Parma: "Non si può pensare al calcio mentre la gente muore! Sento solo ambulanze..."

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "La mia idea è che adesso bisogna guarire, bisogna pensare alla salute, a queste cose che sono serie e importanti. Non si può pensare adesso a quando tornare a giocare mentre la gente sta morendo. Io sto da 25 giorni a Parma e sento solo ambulanze, dalla mattina alla sera, con gente che muore. Non lo auguro a nessuno. In ospedale c'è chi lavora senza sosta. Questi sono i veri problemi".