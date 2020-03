Ds Roma: "Sarebbe stato più corretto fermare il campionato"

Anche la Roma, che finora non è stata toccata dai provvedimenti riguardanti il contenimento del Coronavirus, ha detto la sua sul rinvio di cinque partite di Serie A inizialmente previste a porte chiuse. "Fermare totalmente il campionato sarebbe stata la cosa più corretta" - ha detto il ds giallorosso Gianluca Petrachi ai microfoni di Sky Sport- "Però non voglio far polemiche, anche perché parliamo di un evento assolutamente anomalo, di una situazione straordinaria in cui qualunque cosa si fa si tende a sbagliare. Bisogna lasciar agli organi competenti il compito di decidere per tutti".