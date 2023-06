Ds Sassuolo spegne i sogni di Lazio e Fiorentina: "Per Berardi non li ho sentiti"

Nell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è soffermato su Berardi

Nell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è soffermato su Berardi: "Nessuno si è fatto avanti, non ho sentito né Lazio né Fiorentina. Non abbiamo cambiato idea: vorremmo che lui sia la nostra bandiera e lo sa benissimo. In questo momento non c'è nulla e non ci poniamo il problema di farlo partire. Saremmo felici che restasse, lo diciamo ogni anno e finora è sempre stato così".