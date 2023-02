Due ex Napoli a segno: il primo tempo di Monza-Sampdoria termina 1-1

Si è da poco concluso il primo tempo di Monza-Sampdoria

Petagna risponde a Gabbiadini

Il Monza parte subito forte e sfiora il vantaggio con Caprari, ma la conclusione dell'ex di turno finisce fuori di pochissimo. Chi non sbaglia è invece Manolo Gabbiadni, che al minuto numero 12 porta in vantaggio la Samp: Lammers lancia il compagno di reparto che aggira Caldirola e con il mancino piega le mani a Di Gregorio che non può far nulla. La reazione dei brianzoli e affidata a Carlos Augusto, che dopo una lunga azione dei padroni di casa si ritrova il pallone fra i piedi e calcia di prima intenzione. Botta potente ma centrale, Audero respinge con i pugni. Alla mezz'ora il forcing del Monza porta i suoi frutti Caprari allarga per Carlos Augusto, il numero 30 trova Petagna che si protegge dall'arrivo di Nuytink e in girata batte Audero per il pareggio del Monza.