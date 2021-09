Due gioielli di Bastoni e Bourabia: lo Spezia passa a Venezia al 94'

Termina 1-2 Venezia-Spezia, match delle 15 valido per la quarta giornata di campionato. La squadra di Thiago Motta passa in vantaggio al 13' grazie al gol siglato da Bastoni, autore di un tiro splendido che colpisce l'incrocio dei pali prima di terminare sul fondo. Nella ripresa i lagunari pareggiano al 59': punizione dalla destra di Busio, Ceccaroni stacca di testa e trafigge Zoet. Quando il match sembra ormai finito arriva la rete capolavoro di Bourabia, che lascia partire un bolide dal limite dell'area e regala tre punti d'oro in chiave salvezza ai liguri.