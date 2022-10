GIOVANILI IL NEO-AZZURRO 2003 ALASTUEY SALUTA IL BARCELLONA: "IL MIO SOGNO CONTINUA LONTANO DA QUI" Con un lungo post su Instagram, Alastuey - talento 2003 che ha appena acquistato il Napoli per la Primavera - si è congedato dal Barca Con un lungo post su Instagram, Alastuey - talento 2003 che ha appena acquistato il Napoli per la Primavera - si è congedato dal Barca LE ALTRE DI A DUE GOL ANNULLATI E UN ROSSO EVITATO DAL VAR: 0-0 TRA TORINO E EMPOLI DOPO 45' Gara divertente quella tra Torino ed Empoli, lunch match della nona giornata di campionato. Dopo 45' risultato bloccato sullo 0-0 ma tante emozioni come un rosso prima dato e poi tolto a Sanabria grazie al Var e due reti annullate per il Torino, una a Miranchuk che era... Gara divertente quella tra Torino ed Empoli, lunch match della nona giornata di campionato. Dopo 45' risultato bloccato sullo 0-0 ma tante emozioni come un rosso prima dato e poi tolto a Sanabria grazie al Var e due reti annullate per il Torino, una a Miranchuk che era...