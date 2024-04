Due legni e tre gol annullati: Juve avanti "solo" 1-0 con la Fiorentina al 45'

Terminato il primo tempo allo Stadium, la Juventus colpisce due legni e si vede annullare tre gol: una brutta Fiorentina resiste sull'1-0.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato il primo tempo allo Stadium, la Juventus colpisce due legni e si vede annullare tre gol: una brutta Fiorentina resiste sull'1-0.

La Signora litiga col VAR. La Juventus aggredisce la Fiorentina subito in avvio di partita, costringendola a faticosi ripiegamenti dopo i (tanti) possessi di palla persi. Il grande ex Chiesa cerca di accendersi ma sono i calci piazzati il fattore plus per i bianconeri. Lo Stadium esulta due volte a vuoto in dodici minuti: prima McKennie è in palese fuorigioco nel correggere in rete, poi ci si mette di mezzo la sfortuna con Bremer che si traveste da difensore aggiunto per la Fiorentina e ferma il tap-in di Vlahovic sull’iniziale legno colpito da Vlahovic. Il centrale italiano salda il suo conto con la dea bendata al 21’, facendosi trovare pronto per la correzione finalmente vincente, dopo il secondo palo di serata per la Signora. La Fiorentina non reagisce e al 32’ arriverebbe anche il graffio del grande ex Vlahovic, servito dalla sponda di McKennie: quest’ultimo però è di nuovo oltre la linea dell’ultimo uomo e dopo l’iniziale esultanza del serbo arriva l’annullamento via VAR. Nel finale di frazione la Fiorentina accenna una reazione ma non va oltre un tiro centrale di Biraghi e ringrazia perché la Juve rientra in vantaggio di un solo gol negli spogliatoi per l'intervallo.