Due legni per il Bologna a Firenze: rossoblù in dieci per i prossimi 45'

Termina 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Bologna, lunch match della 29ª giornata. Tante emozioni al Franchi con il Bologna che parte forte e colpisce una traversa dopo appena 1' con Soriano al palo di Orsolini. Fiorentina che prende campo e protesta per un tocco di mano in area di Schuten, ma al 41' è ancora il Bologna a sfiorare il gol con un altro legno: Orsolini su assist di Bonifazi salta Terracciano e colpisce il palo. Dopo 1' i rossoblù restano in dieci per l'espulsione di Bonifazi per doppio giallo.