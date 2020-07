Due pali ma nessun gol: intervallo sullo 0-0 tra Juventus e Lazio

Un palo a testa per Juventus e Lazio, all'intervallo sullo 0-0 il posticipo della 34esima di campionato. Prima Alex Sandro di testa e poi Immobile con una gran botta dal limite, due legni e risultato ancora fermo sullo 0 a 0. Gara equilibrata e ritmi non troppo alti per l'eccessivo caldo e la prudenza tattica dei due allenatori.