Due perle di Barrow, il Bologna torna a vincere: battuto il Cagliari 3-2

Il Bologna batte il Cagliari 3-2 allo stadio Dall'Ara nel terzo anticipo della sesta giornata di Campionato. Il Cagliari in passa in vantaggio al 15' grazie alla rete firmata da Joao Pedro : palla persa a centrocampo, scambio tra Joao Pedro e Sottil e il brasiliano al volo batte Skorupski. Dopo le ottime parate di Cragno le conclusioni di Orsolini, Svanberg e Palacio, al 45' Barrow trova il sette con un eurogol di destro che non lascia scampo al portiere sardo. Termina in parità il primo tempo, nel secondo dopo appena 2 minuti il Cagliari torna avanti con Simeone: Joao Pedro trova l'imbucata per Zappa, che salta un difensore e mette al centro per il Cholito, implacabile a due passi da Skorupski. Passano soli altri 5 minuti e al 52' il Bologna impatta l'incontro col gol diRoberto Soriano: il trequartista riceve da Orsolini, va via senza trovare opposizione da parte degli avversari e dal limite dell'area batte Cragno con una conclusione in diagonale. Al 56' i padroni di casa la ribaltono ancora Musa Barrow, che riceve al limite dell'area e in corsa, in diagonale, batte di nuovo un incolpevole Cragno. Termina così, il Bologna batte il Cagliari 3-2 ed ottiene la sua seconda vittoria in campionato.