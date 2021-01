Due rigori, i miracoli di Donnarumma e tanta fatica: il Milan vince 2-1 a Bologna

Con grande spirito di squadra il Milan vince a Bologna, soffrendo non poco la squadra di Mihajlovic in ripartenza nel primo tempo e proprio sul piano del predominio nella ripresa. Il vantaggio arriva con Rebic, che sfrutta la respinta su un rigore (generoso, con Leao che accentua il contatto) che Ibrahimovic si era fatto parare da Skorupski. Il raddoppio arriva ancora su rigore, ma stavolta Kessie trasforma. Un errore in uscita di Theo manda in gol Poli, poi Donnarumma - come nel primo tempo - blinda la vittoria con una prodezza su Soriano confermandosi un portiere mostruoso.