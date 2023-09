Due rigori tolti dal VAR e un gol annullato: Udinese e Frosinone finisce 0-0

Finisce senza reti e senza né vincitori né vinti la sfida della Dacia Arena fra Udinese e Frosinone.

Finisce senza reti e senza né vincitori né vinti la sfida della Dacia Arena fra Udinese e Frosinone. Bianconeri e gialloazzurri si dividono la posta in palio per uno 0-0 che certamente accontenta più gli ospiti rispetto ai padroni di casa.

La prima occasione è degli ospiti con una giocata individuale di Soulé che vince un duello sul lato sinistro del campo e serve al centro Cheddira ma l’ex Bari mette di poco sopra la traversa da ottima posizione. Il Frosinone parte fortissimo e al decimo Soulé, innescato ottimamente da Harroui, colpisce il palo da posizione defilata. La risposta friulana arriva con un cross dalla sinistra di Kamara per Thauvin, la sua conclusione al volo dal lato destro dell’area piccola viene respinta da Turati con un grande intervento. Al 22’ l’Udinese si divora il vantaggio con Lovric che imbuca per Kamara, il suo cross basso dalla sinistra pesca Thauvin che tutto solo calcia debolmente fra le braccia di Turati. Al 26’ Gelli viene atterrato da Ferreira, Guida non ha dubbi e assegna la massima punizione per il Frosinone ma una posizione irregolare di Mazzitelli porta il direttore di gara, assistito dal VAR, ad annullare la sanzione. Molto meglio la squadra di Di Francesco con Soulé che riceve sul lato sinistro e mette un pallone invitante che attraversa tutta l’area e viene deviato in corner da Ferreira.

Regna l’equilibrio La ripresa si apre con il secondo rigore di serata concesso da Guida per un corpo a corpo fra Monterisi e Lucca poi tolto dal direttore di gara dopo aver visionato l’immagine al monitor. Due minuti più tardi e Turati sbaglia il tempo dell’uscita, il pallone arriva a Thauvin che però non trovare lo specchio della porta. Al quinto il risultato VAR ancora protagonista quando il francese insegue un pallone sulla destra e mette un cross teso al centro che Romagnoli mette alle spalle di Turati. Tutto fermo anche stavolta visto che la sfera aveva varcato la linea di fondo. Partita piacevole con occasioni da ambo le parti: prima Oyono viene murato da Kabasele e poi sul capovolgimento di fronte Samardzic impegna Turati con un mancino dalla lunga distanza. All’ora di gioco i padroni di casa sfiorano il gol una bella combinazione fra Thauvin e Lucca con l’attaccante italiano che colpisce di testa mettendo alto non di molto. Al 25’ il Frosinone sfiora il vantaggio con Harroui che calcia in diagonale trovando la respinta di Silvestri, sulla ribattuta c’è Cheddira murato però da Kabasele. Nel recupero ci prova Ebosele sulla destra ma il cross morbido sul secondo palo viene allontanato in prossimità della porta da Oyono.