Dura entrata di Alex Sandro su Chiesa in allenamento: esterno della Juve ko

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Duro colpo di Alex Sandro a Federico Chiesa nel corso della partitella di allenamento della Juventus alla Continassa. Il numero 7 juventino è stato soccorso dallo staff medico per verificare le sue condizioni, dopo un'entrata del brasiliano che ha colpito l'esterno alla stessa caviglia che gli si era gonfiata in seguito a un colpo preso a San Siro. Il giocatore, però, si è rialzato ed è rientrato in campo, ma dopo pochi minuti su invito di Allegri ha lasciato definitivamente il campo zoppicando. Lo riporta Tmw.