Dybala, clamoroso intreccio: ci pensa anche il Milan

Secondo il Corriere della Sera, a Dybala potrebbe iniziare a pensare anche il Milan qualora la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime settimane

La trattativa fra Paulo Dybala e l'Inter è stata messa in stand by per qualche giorno, per volere della società nerazzurra che deve prima liberarsi di alcuni attaccanti attualmente in rosa come Alexis Sanchez o Edin Dzeko. Uno stop per certi versi inatteso, ma che non sembra comunque mettere a rischio l'operazione.

Intanto però, secondo il Corriere della Sera, a Dybala potrebbe iniziare a pensare anche il Milan qualora la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime settimane. La Joya è apprezzata da Maldini e Massara anche se entrambi sono consapevoli che oggi non è una pista percorribile per questioni di ingaggio. Se però la situazione dovesse restare questa anche a luglio e Dybala dovesse essere ancora senza squadra, ecco che l'argentino potrebbe in parte abbassare le pretese. Ed a quel punto sì che il Milan potrebbe iniziare a lavorarci.