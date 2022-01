Dybala come Insigne? La Juve gli propone rinnovo, ma con stipendio ridotto

Sembrava a un passo dal rinnovo e invece Paulo Dybala dovrà aspettare ancora prima di firmare con la Juventus il prolungamento dell'accordo. Sempre che l'accordo arrivi davvero. I dirigenti juventini infatti non presenteranno più un'offerta da 8 milioni più bonus per arrivare facilmente a 10 milioni, ovvero la richiesta dell'argentino, ma anzi proporranno un contratto che potrebbe essere addirittura inferiore rispetto ai 7,3 milioni che la Joya percepisce attualmente. Le parti si rivedranno a fine febbraio e a questo punto non è da escludere nessun esito, nemmeno quello negativo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.