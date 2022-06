Dybala gela l'Inter: offerta nerazzurri ritenuta troppo bassa dalla Joja

Come riporta il Corriere dello Sport, l'incontro di mercoledì ha fatto sì che i nerazzurri presentassero la loro prima offerta ufficiale all'entourage della Joya

L'Inter sembra avere fretta, forse un po' meno Paulo Dybala. Come riporta il Corriere dello Sport, l'incontro di mercoledì ha fatto sì che i nerazzurri presentassero la loro prima offerta ufficiale all'entourage della Joya che però l'ha giudicata troppo bassa rispetto alle attese.

Ora c'è da capire se ci possano essere alternative e di che tipo per l'argentino, ma al momento risultano solo manifestazioni di interesse dell'Atletico Madrid e di qualche squadra di Premier, ma non di prima fascia. Dybala si trova al momento in vacanza alle Bahamas e in queste ore sarà aggiornato su tutta la situazione. E sarà lui a decidere come proseguire.