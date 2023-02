Dybala già spaventa la Roma: "Futuro? Vorrei essere allenato da Mourinho", ma il portoghese può lasciare

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il mio futuro? Quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà con me, figurati con il mister. Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora penso solo a far bene domani. Voglio vincere con la Roma e che il prossimo anno la squadra sia in Champions".