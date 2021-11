Dybala-Morata, la Juve passa a Salerno: sull'1-0 palo incredibile dei granata

A Salerno la Juventus batte 2-0 la Salernitana nell'anticipo delle 20.45 del quindicesimo turno di Serie A. Bianconeri in vantaggio al 21' grazie al gol realizzato da Dybala dopo uno scambio con Kulusevski. Juve ancora in gol 7' più tardi, ma la rete di Chiellini viene annullata dopo aver valutato al VAR la posizione in offside di Kean come attiva. Nella ripresa la Salernitana va vicinissima al pareggio con Ranieri: il diagonale a botta sicura dell'esterno sinistro granata si infrance contro il palo interno, danza sulla linea e termina fuori. Al 70' arriva il raddoppio bianconero che chiude il match: cross basso di Bernardeschi con Morata che trova un colpo da biliardo da pochi passi facendo passare il pallone sotto le gambe di Belec. All'ultimo secondo Dybala scivola sul dischetto e manda altissimo un calcio di rigore decretato per un fallo di Gyomber su Morata.