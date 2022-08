Dybala show, dilagano Roma e Inter: tutto facile con Monza e Cremonese

Due gol di Paulo Dybala hanno permesso alla Roma di battere senza problemi il Monza col punteggio di 3-0 e col terzo gol di Ibanez

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol di Paulo Dybala hanno permesso alla Roma di battere senza problemi il Monza col punteggio di 3-0 e col terzo gol di Ibanez. Per l'Inter vittoria meno rotonda contro la Cremonese per 3-1 grazie ai gol di Correa, Barella e Lautaro Martinez. Di Okereke la rete della bandiera ospite. Le due neopromosse sono ancora a zero punti.