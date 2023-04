Dybala show e la Roma trema: clausola da 12mln per l'estero, l'agente è in città

Dybala fa gola sempre. Anche quando non brilla, tra giocate di fino e qualche imprecisione, l'argentino ruba l'occhio

Dybala fa gola sempre. Jorge Antùn, procuratore in carica dell'ex Juve, è atterrato nella capitale e sarà presente alla prossima gara all'Olimpico. Ma il motivo della presenza dell'agente è un altro: la clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero. Una minaccia sempre più concreta per i giallorossi, per questo si svolgerà un incontro con Antùn per parlare del futuro dell'attaccante. Rinnovo di contratto o addio a fine stagione, tutto sta nel tempo e nelle garanzie che la Roma darà: la permanenza di Mourinho è imprescindibile da questo punto di vista.