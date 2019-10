Dzeko decisivo all'Olimpico, Roma avanti col Milan al 45'

La Roma sblocca la sfida dell'Olimpico grazie all'uomo mascherato, Edin Dzeko. Calcio d'angolo battuto dalla destra da Veretout, sponda sul primo palo di Mancini per Dzeko, tutto solo all'altezza del montante sinistro. Per il bosniaco, lasciato colpevolmente libero dalla difesa del Milan, è un gioco da ragazzi depositare in rete da due passi. Giallorossi avanti, dunque, all'intervallo contro il Milan.