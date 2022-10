E' ancora crisi Inter: a San Siro vince la Roma in rimonta

La Roma espugna San Siro, battuta in rimonta 2-1 l'Inter nell'ottava giornata di campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma espugna San Siro, battuta in rimonta 2-1 l'Inter nell'ottava giornata di campionato. L'Inter passa in vantaggio al 29' grazie Dimarco, che su un passaggio anticipa Celik e batte di destro Rui Patricio. Al 40' la Roma trova il pari con Dybala: delizioso cross di Spinazzola per l'argentino che si coordina e calcia al volo piegando le mani a Handanovic. Al 76' la squadra dell'ex Mourinho completa la rimonta: traversone Pellegrini sugli sviluppi di un calcio da fermo e gran stacco di testa di Smalling fa esultare i giallorossi.