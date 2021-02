E' giusto giocare prima il ritorno col Napoli? Pirlo: "Non cambia nulla, ormai è acqua passata..."

C'è una voglia particolare di mandare un messaggio al Napoli visto quanto non accaduto all'andata? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così. "Ormai il match non disputato nel girone d'andata è acqua passata, ci siamo anche già incontrati in Supercoppa. La gara di domani è molto più importante di quella d'andata e siamo concentrati su quello che vogliamo fare, è l'unica cosa che abbiamo in testa".

Ma crede sia giusto giocare prima la gara di ritorno rispetto a quella d'andata? "Ma non cambia nulla, sono sempre tre punti in palio. Bisognerà vedere quando giocheremo la gara di ritorno, ma per il regolamento e per la validità del campionato credo non ci sia nessun problema".