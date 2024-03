È l’anno del Bologna: al 94’ batte l’Empoli in 10 per infortunio

Termina sul risultato di 0-1 il match tra Empoli e Bologna: sembrava una serata storta per i rossoblu ma nel recupero è arrivato il gol vittoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-1 il match del Castellani tra Empoli e Bologna, valido per la 29esima giornata di Serie A. In quella che una volta tanto sembrava una serata storta per i rossoblu, con un Elia Caprile in grande forma, proprio nei minuti di recupero è arrivato il gol vittoria.

Dopo tante parate decisive, al 94esimo l'estremo difensore azzurro non è riuscito a bloccare un tiro di Calafiori dal limite: Giovanni Fabbian si è ritrovato la sfera tra i piedi e senza esitazione ha depositato in porta, regalando i tre punti a Thiago Motta. Tra le altre cose, l'Empoli era in dieci uomini dal minuto 90: Ebuehi, infortunatosi, non poteva essere sostituito poiché Nicola aveva terminato i cambi.